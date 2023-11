Pete Davidson wird 30: Beginnt er jetzt ein neues Leben?

Nach dem jüngsten Entzug zeigt er sich zuversichtlich

Mitte September sah er bei seiner Comedy–Show in Atlantic City nicht nur so frisch wie lange nicht aus, er erzählte auch stolz dem Publikum: «Ich habe gerade meinen Entzug beendet, Leute. Ich habe dieses Leuchten nach dem Entzug an mir.» Wie er weiter gestand, musste er sich zum wiederholten Male in Behandlung begeben. Er sagte zuversichtlich: «Das siebte Mal wird mir endlich Glück bringen!» Der US–Amerikaner, der durch «Saturday Night Live» bekannt wurde, scheint sich für seinen neuen Lebensabschnitt einiges vorgenommen zu haben. So betonte er: «Man kann in seinen Dreissigern keine Drogen mehr nehmen. Es ist nicht mehr niedlich. Man ist dann einfach ein Drogenabhängiger.»