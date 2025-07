Pete Davidson wird Vater: «Alle wissen, dass es mein Traum war»

Ratschläge von Adam Sandler

Weiter verriet Davidson, dass sich auch seine Freunde sehr für ihn freuten – darunter Schauspieler Adam Sandler (58) – sie alle würden ihn unterstützen und seien überzeugt, dass Davidson ein grossartiger Vater sein werde. «Alle haben sich riesig für mich gefreut, weil sie wissen, dass es mein Traum war», so der New Yorker. «Sie sagten alle: ‹Du wirst grossartig darin sein. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben tun wirst.›» Adam Sandler, selbst zweifacher Vater, hätte seinem Kumpel Davidson ausserdem «tolle Ratschläge» gegeben. «Es war wirklich schön, dass alle so aufgeregt waren», freut sich der werdende Vater.