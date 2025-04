Pete Davidsons Tattoo-Entfernung wird «noch weitere zehn Jahre dauern»

Diese Zeit liegt nun hinter ihm. Seit September soll Davidson clean sein. Ende Juli hatte das «People»–Magazin berichtet, er habe sich in eine «Wellness–Einrichtung» eingewiesen. Bereits 2023 war er wegen psychischen Problemen in therapeutischer Behandlung. Von allen Tattoos möchte er sich im Rahmen der Lebensveränderung nicht verabschieden. «Zwei oder drei» wolle er behalten, erzählte Davidson in der «Tonight Show Starring Jimmy Fallon».