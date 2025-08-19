Peter Gallagher wird 70: Für immer Sandy Cohen

Über Tochter Kathryn sagte er «Broadway.com»: «Ich bin so stolz auf sie. Wir haben nicht zusammen [geschauspielert], aber wir haben auf der Bühne an verschiedenen Orten gesungen. Ich habe eine Zeit lang eine Ein–Mann–Show gemacht und sie mit auf Tournee genommen. Unser Sohn Jamie ist Filmemacher, und ich habe versucht, beiden Kindern Möglichkeiten und Erfahrungen zu bieten.» Und was hat er seiner Tochter, die in seine direkten Fussstapfen tritt, geraten? «Das ist ziemlich einfach: Lerne die Namen der Leute, achte darauf, dass du deine Kleidung selbst abholst, sei bereit, härter zu arbeiten als alle anderen und geniesse jede Minute.»