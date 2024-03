Peter Kloeppel (65) macht Schluss mit «RTL Aktuell». Wie der Moderator in einem «Stern»–Interview ankündigte, wird er im August dieses Jahres seine letzte Sendung moderieren. In dem ausführlichen Gespräch mit dem Magazin geht Kloeppel auch auf die Gründe für sein Aus ein. So will er in Zukunft vor allem mehr Zeit in den USA, der Heimat seiner Frau, verbringen. Er selbst beeindruckte zuvor mehr als 30 Jahre lang vor allem aufgrund seiner ruhigen, sachlichen und unaufgeregten Art als Anchorman. Für manche etwas zu dröge, für viele jedoch genau richtig für einen Nachrichtensprecher. «Ich wollte nie Ecken und Kanten produzieren», erklärt Kloeppel seinen Stil, «warum sollte ich wollen, dass sich Menschen an mir stossen?»