Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben feiern emotionalen Abschied

Einen besonderen Dank richtet auch Peter Kloeppel zum Schluss an die Zuschauer der Sendung. «All das wäre ohne Sie nicht möglich gewesen. Deshalb verneigen wir uns in Dankbarkeit vor ihnen», so der Moderator, bevor das Duo genau das tut. Ihren Nachfolgern wünscht von der Groeben: «Habt Spass bei der Arbeit, so wie wir.»