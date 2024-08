Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben: Starke Quoten zum Abschied

Auch Verabschiedung von Kloeppel und von der Groeben ein Erfolg

Als Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben am Freitagabend schon annahmen, sie dürften sich in den wohlverdienten News–Ruhestand verabschieden, überraschte sie RTL–Starmoderatorin Frauke Ludowig (60) im Studio. In einer Sondersendung, die statt «Alles was zählt» lief, blickte sie unter anderem auf Highlights der vergangenen «RTL Aktuell»–Jahrzehnte mit dem Moderationsduo zurück.