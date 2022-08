Gemeinsam mit Rea Garvey (49), Stefanie Kloss (37) und Mark Forster (39) nimmt Peter Maffay (72) als Coach bei «The Voice of Germany» auf dem roten Stuhl Platz. «Ich habe immer bewundert, wie viele grossartige Talente ‹The Voice of Germany› als Sprungbrett in eine Laufbahn als Musikerinnen und Musiker wählen», erklärt der Musiker in einem Statement. «Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super.» Er freue sich auf gute Musik in guter Gesellschaft und viele interessante Begegnungen. Maffay blickt auf eine lange Musikkarriere zurück.