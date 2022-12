Viering war über fünfzig Jahre im Team des Sängers und auch in Maffays Unternehmen «Red Rooster» offiziell als Partner mit der Funktion Board of Management tätig. Mit seiner Trauer ist der 73-Jährige nicht allein. Musiker-Kollege und ebenfalls «The Voice»-Coach Rea Garvey (49) reagierte als einer der ersten und kommentierte: «Ein guter Mann ist gegangen, möge er in Frieden ruhen. Gott segne ihn.» Michael Patrick Kelly (45) schloss sich dem an und schrieb: «Wir lieben dich, Dieter! Ruhe in Frieden, mein Freund.» Viering wurde 79 Jahre alt.