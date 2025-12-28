Peter Sattmann ist tot: Er starb einen Tag vor seinem 78. Geburtstag

Doch Sattmann blieb nicht nur dem Theater treu. Einem Millionenpublikum wurde er durch seine immense Präsenz im deutschen Fernsehen bekannt. In seiner jahrzehntelangen Karriere wirkte er in mehr als 180 Film– und Fernsehproduktionen mit. Sein Schauspiel zeichnete sich stets durch tiefe Emotionalität, grosse Authentizität und eine unverwechselbare Präsenz aus.