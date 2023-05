Peter Urban spürt nach ESC-Abschied «echte Traurigkeit»

«Ich danke den Kommentatoren aus vielen Ländern, die zu Freunden geworden sind und meiner Familie, die oft auf mich verzichten musste. Jetzt können wir gemeinsam schauen», sagte Urban zum Ende der Übertragung. «Vor allem danke ich Ihnen zu Hause für die Treue, das Vertrauen und den Spass am ESC, auch in den Jahren, wenn's für uns nicht so gut lief. Es war mir immer ein Vergnügen und eine grosse Ehre.» Schade, dass der deutsche Beitrag Lord of the Lost ausgerechnet auf dem letzten Platz landete. «Ach, ich hätte mir bei meinem letzten ESC wirklich mehr erhofft. Wirklich. Echt», sagte Urban während der Übertragung offenbar enttäuscht.