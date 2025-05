Peter Urban und mehr: Viele Gäste bei Raabs ESC-Countdown-Show

Die Eröffnungszeremonie für den ESC 2025 in Basel fand bereits am 11. Mai statt. Am Dienstag, 13. Mai, folgt ab 21 Uhr das erste Halbfinale, am Donnerstag, 15. Mai, ab 21 Uhr das zweite Halbfinale. Das Finale am Samstag, 17. Mai, startet ebenfalls um 21 Uhr (Das Erste).