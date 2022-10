Seine Rolle in der Kultserie «Ich heirate eine Familie» (1983-1986) ist bis heute unvergessen. 14 Folgen lang begeisterte der Österreicher ein Millionenpublikum in seiner Paraderolle als Werner Schumann. Später war er in beliebten TV-Formaten wie «Das Traumschiff», «Tatort» oder das «Traumhotel» zu sehen. Unzählige Preise säumen Wecks lange Karriere, darunter unter anderem zwei Bambis, drei Goldene Kameras und die «Romy» aus Platin für sein Lebenswerk.