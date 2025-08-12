Peter Weck wird 95: Geburtstagswünsche von Thekla Carola Wied

Peter Weck stand jahrzehntelang vor der Kamera

Fast sein gesamtes Leben stand der in Wien geborene Schauspieler und Regisseur im Rampenlicht. Nach ersten Engagements auf der Theaterbühne gab er 1954 in «Und der Himmel lacht dazu» sein Filmdebüt. An der Seite von Romy Schneider (1938–1982) und Karlheinz Böhm (1928–2014) war er auch in der beliebten «Sissi»–Trilogie als Bruder von Kaiser Franz–Joseph zu sehen. Ab den 1960er–Jahren eroberte er das Fernsehen, auch als Moderator von Musiksendungen wie «Wir machen Musik».