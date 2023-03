Phänomen Pedro Pascal: Hollywoods Allzweckwaffe auf allen Kanälen

«Buffy» und «Good Wife»: Erste Engagements in TV-Serien

Seinen Anfang in der Schauspielbranche fand Pascal, der übrigens auch ein profilierter Theaterdarsteller ist, wie so viele vor ihm bei populären, langlebigen TV-Serien. So wirkte er im Jahr 2001 in einer Episode der Neunziger-Jahre-Kultshow «Buffy - Im Bann der Dämonen» (1997-2003) mit, und war nach einigen schwierigen Jahren, in denen er gänzlich ohne Engagements blieb, von 2009 bis 2011 in insgesamt sechs Folgen der Drama-Serie «Good Wife» (2009-2016) zu sehen. Daneben trat der heute 47-Jährige in jeweils einer Episode der beliebten Shows «Law & Order» (seit 1990), «Homeland» (2011-2020) und «Criminal Intent» (2001-2011) auf - ein, wie bereits erwähnt, ganz typischer Karriereauftakt für einen Hollywood-Darsteller.