Phänomen Taylor Swift: «Die Welt wäre ein so trostloser Ort ohne sie»

Swifties sind berüchtigt dafür, beschützend und analytisch zu sein. Wie hat das Fandom auf Travis Kelce im Vergleich zu früheren Partnern reagiert?

Sheffield: Die Fans lieben diesen Mann, und das ist vollkommen logisch. Er steht ihrer Individualität nicht im Weg. Seien wir ehrlich: Taylor wird immer Taylor bleiben. Niemand wird sie je ändern, schon gar nicht ein Mann. Taylor wird immer jemand sein, der seine Meinung sagt, seinem Herzen folgt, extreme Wege geht. Sie wird sich auf die chaotischsten öffentlichen Kämpfe einlassen, wie in ihrem Krieg mit Scooter Braun. Sie wird immer zu ihren Werten stehen, wie in ihrem Kampf mit Donald Trump. Die Taylor in ihrem Leben ist dieselbe Taylor wie in ihren Songs – sie ist ein emotionaler Vulkan, und man kann nie vorhersagen, wann, wie oder warum sie ausbricht. Aber sie macht es immer faszinierend. Dieser Freund weiss, dass er das nie ändern wird – und allem Anschein nach hat er null Interesse, sie überhaupt zu verändern. Das ist Taylor Swift. Er weiss das. Wir wissen das. Das ist etwas, das es zu feiern gilt. Die Welt wäre ein so langweiliger und trostloser Ort ohne sie.