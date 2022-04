«Phantastische Tierwesen»: So viele Probleme muss der Film wegzaubern

Fast könnte man meinen, auf dem Film «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse», der am 7. April in die Kinos kommt, liegt ein besonders böser Zauber. Johnny Depp (58) ist ausgestiegen, J. K. Rowling (56) steht seit Monaten in der Kritik - und jetzt auch das noch: In der Woche, in der der dritte Teil der «Phantastische Tierwesen»-Reihe seine Premiere in London feierte, wurde Ezra Miller (29) festgenommen.