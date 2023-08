Pharrell, Jay-Z und Bill Clinton gedenken Clarence Avant

Avant verstarb US-Medien zufolge am vergangenen Sonntag (13. August) im Alter von 92 Jahren in seinem Anwesen in Los Angeles. «Schweren Herzens gibt die Avant/Sarandos-Familie das Ableben von Clarence Alexander Avant bekannt», zitiert etwa «Variety» aus einem Statement der Hinterbliebenen, seinen Kindern Nicole und Alexander sowie Schwiegersohn Ted Sarandos.