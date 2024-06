Pharrell Williams präsentiert Trailer zu seinem Lego-Biopic

Der US–Musiker Pharrell Williams (51) gilt nicht nur als Musik–Genie, sondern auch als lebende Stilikone. Anfang 2024 wurde bekannt, dass sein bewegtes Leben in einem Biopic erzählt werden soll – und zwar auf Wunsch des Künstlers anhand einer animierten Lego–Figur. In einem ersten Trailer zu dem verspielten Projekt, den er am 6. Juni auf Instagram veröffentlichte, wird klar, dass das schräge Konzept durchaus aufgehen könnte.