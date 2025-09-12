Pharrell Williams und Andrea Bocelli rocken den Vatikan

«Dies ist ein seltener kultureller Moment, in dem die Welt innehält und gemeinsam zuhört. Es ist eine Botschaft von Einheit und Gnade für die gesamte Menschheit», ergänzt Pharrell Williams. «Lasst uns mit Musik aus dem Herzen des Christentums und von seinem bedeutendsten spirituellen Platz die Menschheit ins Licht rücken und die ganze Welt mit einer einzigen Botschaft von Geschwisterlichkeit und Frieden erreichen», ruft Andrea Bocelli auf.



Neben den Auftritten der Musikstars versprechen die Veranstalter eine Drohnen– und Lichtshow mit Bildern, die von der Sixtinischen Kapelle inspiriert sind, sowie Beiträge und Reflexionen von Persönlichkeiten aus Kultur, Diplomatie und Sport. Und vielleicht gibt es auch vorgezogene Glückwünsche an den Papst: Leo XIV. feiert am 14. September im Vatikan seinen 70. Geburtstag.