Pheline Roggan: Die schwertschwingende Ritterin aus «Tatort: Gold»

Im neuen Ludwigshafen–«Tatort» hatte Schauspielerin Pheline Roggan (42) einiges zu tun: Während ihre Kollegen grösstenteils in statischen Dialogszenen auf Weingütern oder in Nibelungen–Museen brillieren durften, musste sie in ihrer Rolle als Melania Wolter, der durchgedrehten Ex–Frau eines Bankers mit Faible für Ritterspiele, in jeder Szene volles Drama abliefern.