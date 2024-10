Phil Lesh: Bassist von Grateful Dead stirbt im Alter von 84 Jahren

Im Jahr 1965 wurden die Warlocks in The Grateful Dead umbenannt. Lesh war während der gesamten 30–jährigen Geschichte der Band, die sich 1995 nach Garcias Tod auflöste, dabei. Ein Jahr vor Garcias Tod im Jahr 1994 wurde die Band in die «Rock and Roll Hall of Fame» aufgenommen, 2007 folgte ein «Grammy Lifetime Achievement Award». Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass die Gruppe bei den Kennedy Center Honors 2024 ausgezeichnet werden soll. Die Mitglieder Mickey Hart (81), Bill Kreutzmann (78) und Bob Weir (77) werden den Preis entgegennehmen.