Der ehemalige «Bachelorette»-Kandidat und seine Freundin sind seit Dezember 2020 offiziell zusammen. 2015 hatte er bei der RTL-Kuppelshow den dritten Platz erreicht und war dadurch einem breiteren Publikum bekannt geworden. Auch in «Bachelor in Paradise» war er zu sehen. Als Schauspieler ergatterte er in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» eine Gastrolle, und ist seit zwei Jahren als Polizist in der Serie «K11 - Kommissare im Dienst» im Einsatz.