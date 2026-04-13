Philippe und Eléonore: Doppeltes Familienfest im belgischen Palast

König Philippe von Belgien feiert in wenigen Tagen, am 15. April, seinen 66. Geburtstag. Einen Tag später wird sein viertes und jüngstes Kind 18. Zu diesem Anlass hat der Palast vorab einen kleinen Foto–Vergleich auf Instagram veröffentlicht. Auf dem ersten Bild sind der König und Prinzessin Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie von Belgien, wie sie mit vollem Namen heisst, im Garten des Schlosses zu sehen. Während er am Boden Platz genommen hat, umarmt sie ihn von hinten – beide lächeln in die Kamera.