Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben

Jürgen Habermas (1929–2026) ist tot. Wie der Suhrkamp Verlag auf seiner Website bekanntgab, starb der Philosoph und Soziologe an diesem Samstag, 14. März, im Alter von 96 Jahren in Starnberg.
Professor für Philosophie und Soziologie
Habermas wurde am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren. Sein Abitur absolvierte er in Gummersbach. Von 1949 bis 1954 widmete er sich in Göttingen, Zürich und Bonn den Studienfächern Philosophie, Geschichte, Psychologie, Deutsche Literatur und Ökonomie und promovierte in Bonn. Anschliessend schrieb er als freier Journalist und arbeitete am Institut für Sozialforschung in Frankfurt/Main. 1961 habilitierte er in Marburg und wurde ausserordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Heidelberg. Ab 1964 übernahm er eine Professur für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt/Main.
Als bekanntester Vertreter der aus der Frankfurter Schule entstandenen kritischen Theorie hatte er laut Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland während der Studentenbewegung Ende der 1960er–Jahre eine wichtige Rolle inne. Später wurde er Direktor des Max–Planck–Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich–technischen Welt und veröffentlichte 1981 sein Hauptwerk «Theorie des kommunikativen Handelns». Von 1983 bis 1994 war er als Professor für Philosophie in Frankfurt/Main mit dem Schwerpunkt Sozial– und Geschichtsphilosophie tätig.
Jürgen Habermas erhielt zahlreiche Ehrendoktorwürden und Preise, darunter den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (2001), den Kyoto–Preis (2004) und den Staatspreis des Landes Nordrhein–Westfalen (2006).