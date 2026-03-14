Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben

Professor für Philosophie und Soziologie

Habermas wurde am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren. Sein Abitur absolvierte er in Gummersbach. Von 1949 bis 1954 widmete er sich in Göttingen, Zürich und Bonn den Studienfächern Philosophie, Geschichte, Psychologie, Deutsche Literatur und Ökonomie und promovierte in Bonn. Anschliessend schrieb er als freier Journalist und arbeitete am Institut für Sozialforschung in Frankfurt/Main. 1961 habilitierte er in Marburg und wurde ausserordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Heidelberg. Ab 1964 übernahm er eine Professur für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt/Main.