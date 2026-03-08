Philosophin im Interview: Warum die Zukunft kein Männerding ist

Frauen seien nicht per se die besseren Lebewesen, und niemand sollte isoliert nur das tun, was er wolle. Vielmehr gelte es, das zu tun, «was gut für uns selbst – und die Menschheit ist». Für Reinhard persönlich ist das Frausein im Jahr 2026 daher vor allem mit Dankbarkeit verbunden, in dieser «irren Zeit» lebendig zu sein und ihren Beitrag zur Zukunft leisten zu können. Ihr Fazit bleibt erwartungsvoll: «Das Leben ist ein Thriller.»