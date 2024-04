Phishing-Alarm: Wie sich Apple-Kunden aktuell schützen können

Um sich zu schützen, sollten Apple–Nutzer bis zur Behebung des Problems alle Anfragen ablehnen und am Telefon keine persönlichen Informationen preisgeben, da legitime Apple–Mitarbeiter niemals nach einem Einmalpasswort fragen würden. Apple selbst rät bei Anrufen von angeblichen Apple–Mitarbeitern in einem Phishing–Leitfaden dazu, einfach aufzulegen. Ausserdem bietet der Konzern ein System zum Melden von Phishing–Attacken sowie verdächtigen Facetime–Calls an. In Deutschland stellt darüber hinaus die Verbraucherzentrale einen Phishing–Radar zur Verfügung, bei dem man die Attacken melden kann.