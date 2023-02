Phishing auf allen Kanälen: Diese Betrugsmaschen sind derzeit aktuell

Allerdings geht es nicht immer um wertvolle Daten, die Gauner sich erschleichen wollen. Weil Kleinvieh auch Mist macht, gehen sie häufig auch dem Versuch nach, mit Kleinbeträgen Geld zu erbeuten. So ist derzeit eine Mail-Masche im Umlauf, die behauptet, dass ein Paket von UPS nur dann zugestellt werden könne, wenn der Empfänger 1,95 Euro überweist. Über einen Button in der Mail gelangt der angebliche Kunde zum Bezahlvorgang. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass die Mail seriös wirkt und nur die unpersönliche Anrede sowie der Absender auf einen Phishing-Versuch schliessen lassen. Die Empfehlung: Die Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner verschieben.