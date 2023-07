Phoebe Dynevor: Wenn «Bridgerton» Wimbledon besucht

Dynevor im sommerlichen Streifen-Look

Eine besonders gute Figur machte dabei Dynevor, die in einem gestreiften Set aus Spaghettiträger-Top und Midirock mit einer Schleife an der Vorderseite erschien. Dazu kombinierte sie luftige Absatzschuhe und eine Clutch in Beige. Die mittlerweile braunen Haare trug Dynevor offen, auf Schmuck verzichtete sie. Sommerlich, natürlich und vornehm - ein Look, wie ihn eine «Bridgerton»-Figur heutzutage wohl auch tragen würde.