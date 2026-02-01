Photoshop-Fail? Ariana Grande amüsiert sich über «Vogue»-Foto

«Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich einmal eine Oscar–nominierte Schauspielerin sein würde», sagt Grande der «Vogue». Sie fügt hinzu: «Ich hätte einfach nie gedacht, dass mich die Branche, die ich so liebe, einmal so sehen würde. Ich widme mich jeden Tag, jede Minute in meinem Leben der Kunst.» Für sie sei es etwas ganz Besonders, auf solche Weise geehrt zu werden. Ales «beste Nebendarstellerin» wurde Grande für ihre Rolle in «Wicked» nominiert.