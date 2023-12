Photoshop-Panne? Für dieses Foto erntet Kim Kardashian Kritik

Hätte Kim Kardashian (43) hier besser hingucken sollen? Auf Instagram hat der Reality–Star vor wenigen Tagen eine Fotoreihe vom pompösen Weihnachtsfest des Kardashian–Clans gepostet, das in ihrer festlich geschmückten Luxus–Villa in Los Angeles stattgefunden hat. Einer der Schnappschüsse hat nun jedoch eine Diskussion im Netz ausgelöst. Der Grund: Beim vierten Bild sieht es auf den zweiten Blick so aus, als hätte die 43–Jährige zwei Daumen an einer Hand. Eine Photoshop–Panne?