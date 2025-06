Phubbing: Warum das Smartphone Beziehungen gefährden kann

In der modernen Gesellschaft sind Smartphones allgegenwärtig. Sie verbinden, informieren und strukturieren unseren Alltag. Doch was passiert, wenn die Nutzung digitaler Geräte mitten in einem Gespräch zum Bruch in der zwischenmenschlichen Kommunikation führt? Genau das bezeichnet der Begriff «Phubbing» – eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtern «phone» (Telefon) und «snubbing» (jemanden brüskieren, abweisen). Gemeint ist das bewusste oder unbewusste Ignorieren von anwesenden Personen zugunsten der Smartphone–Nutzung.