Phyllis Coates gestorben: Sie war die erste Lois Lane im TV

Die erste Lois Lane im TV hatte nur eine Vorgängerin

In «Adventures of Superman» war die US–amerikanische Schauspielerin, die im texanischen Wichita Falls geboren wurde, Anfang der 1950er Jahre als erste Lois Lane in einem TV–Serienformat zu sehen. Die Reporterin und Liebe von Superman hatte Coates zuvor bereits an der Seite von George Reeves (1914–1959) im Film «Superman and the Mole Men» (1951) gespielt. Nach einer Staffel verliess sie jedoch die Serie, da Coates demnach in einer neuen Produktion mit Jack Carson (1910–1963) und Allen Jenkins (1900–1974) auftreten sollte. Die Serie wurde jedoch nie umgesetzt.