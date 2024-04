Pianist Lang Lang erhält Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Es sei für ihn eine grosse Ehre, nun neben anderen Grössen der klassischen Musik wie Vladimir Horowitz und Arthur Rubinstein verewigt zu sein. Seiner Meinung nach verbessere Musik die Welt, so Lang Lang. Er wolle diese Gabe mit allen teilen und vor allem junge Menschen dazu inspirieren, ein Instrument zu spielen. Zudem erinnerte er sich in seiner Rede an seine Anfänge am Klavier im Alter von zwei Jahren und seinen Umzug im Alter von 14 Jahren von China in die USA.