Bei dem derzeit frühlingshaften Wetter greift auch Prinzessin Kate (41) gerne zu farbenfrohen Outfits - so auch für ihren Besuch bei der Eröffnung der diesjährigen Chelsea Flower Show in London am Montag (22. Mai). Die Frau von Prinz William (40) zeigte sich dort in einem midilangen und knallpinken Blusenkleid vom Modelabel ME+EM, das umgerechnet etwa 520 Euro kostet.