Sie haben die guten Gene ihres Vaters definitiv geerbt: Pierce Brosnan (70) erschien zur Premiere seines neuen Films «The Out-Laws» in ganz besonderer Begleitung. Auf dem roten Teppich wurde der Hollywood-Star von seinen beiden jüngsten Söhnen Paris (22) und Dylan (26) flankiert. Während er selbst in einem hellblauen Anzug mit weissem Hemd posierte, hatten sich seine beiden Kinder jeweils für einen dunklen Look entschieden.