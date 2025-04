Pierce Brosnan spricht über Rückkehr als James Bond

Schlüpft Pierce Brosnan wieder in die Rolle von 007? Der 71–jährige Schauspieler spielte 1995 in «Golden Eye» erstmals den britischen Spion. Das Jackett von James Bond hängte er 2002 nach «Stirb an einem anderen Tag» an den Nagel. In der «Today»–Show wurde der Schauspieler nun gefragt, was er von einer Wiederbesetzung halten würde. Seine Antwort überrascht.