Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith feiern ihren 21. Hochzeitstag

Dazu teilte Brosnan ein Foto, dass das Paar an seinem grossen Tag zeigt. Smith trägt ein langärmeliges Brautkleid mit edler Spitze ganz in Weiss. Ein langer Tüllschleier, Perlenohrringe und ein kleiner Blumenstrauss durften bei ihrem Braut-Look nicht fehlen. Brosnan wählte einen klassischen Anzug mit heller Weste und grauer Seidenkrawatte. Lächelnd und Arm in Arm posieren die beiden für die Kamera.