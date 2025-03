Pierce Brosnan: Wäre eine Bond-Rückkehr möglich?

Brosnan über Bond: «Wie könnte ich nicht interessiert sein?»

«Natürlich habe ich davon gehört. Wie könnte ich nicht interessiert sein?», fragt Brosnan in einem Interview des Magazins «GQ» darauf angesprochen, dass es viele gibt, die ihn gerne als ältere Bond–Version sehen möchten. Gleichzeitig erklärt der Schauspieler, der die Figur in den Teilen «GoldenEye», «Der Morgen stirbt nie», «Die Welt ist nicht genug» und «Stirb an einem anderen Tag» verkörpert hat, dass dies «eine heikle Sache» sei.