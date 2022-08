Pierre-Emerick Aubameyang wurde offenbar Opfer eines Raubüberfalls

In jüngster Vergangenheit wurden Fussballstars in Spanien immer wieder Opfer von Einbrüchen oder Überfällen. In den meiste Fällen waren die Fussballer jedoch nicht anwesend. So verschafften sich Anfang des Jahres Diebe Zutritt zur Villa von Real Madrids Karim Benzema (34), während dieser auf dem Platz stand.