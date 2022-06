Erfolge als Sänger

Auch wenn er mittlerweile das meiste Geld anderweitig verdient, so hat Lombardi doch seine ersten Erfolge als Sänger gefeiert: Nach dem «DSDS»-Sieg erreichte der einstige Pizzabäcker mit seinem Gewinnersong «Call My Name» die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dem Debütalbum «Jackpot» gelang ein ähnlicher Erfolg: Platz eins in Deutschland und Österreich, in der Schweiz immerhin Platz drei. Danach folgten «Pietro Style» (2011) und «Lombardi» (2020), dazwischen ausserdem die beiden Longplayer «Dream Team» (2013) und «Teil von mir» (2016) mit Sarah Engels, die sich allerdings nicht mehr so weit oben in den Charts platzierten.