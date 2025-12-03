Pietro Lombardi hätte nichts gegen neuen Partner für Ex Laura

Lombardi selbst machte Anfang November in einer weiteren Instagram–Story deutlich, dass er seinen Frieden gefunden habe und nicht ständig auf seine Ex angesprochen werden will geschweige denn ein Trennungs–Statement abgeben. «Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, was ja ist. Ich weiss nicht was das bringen soll», wetterte er. «Sie ist in keiner Beziehung. [...] Ich bin in keiner Beziehung. Das ist der Stand. Und damit ist das Thema hiermit zu.»