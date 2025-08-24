Pietro Lombardi ist zurück auf der Bühne - von Trauer keine Spur

Kurz vorher feierte das Ex–Paar zusammen

Bevor Lombardi wieder ins Rampenlicht trat, hatte er am 22. August eine wichtige familiäre Verpflichtung erfüllt. Gemeinsam mit seiner Ex–Verlobten feierte er den ersten Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Amelio. Das getrennte Paar legte für diesen besonderen Tag seine Differenzen beiseite – offenbar auch kein Problem für Lombardi. Auf die Frage eines RTL–Reporters, ob sich die Eltern «extra für den Sohn» zusammengerissen hätten, stellte er klar: «Es gibt doch kein ‹extra für meinen Jungen›. Er ist mein Kind. Da muss ich nichts ‹extra› machen.»