Pietro Lombardi: Seine Laura Maria hielt ihn erst für «arrogant»

«Es war echt ein guter Kuss»

«Dann habe ich dich gesehen und dachte mir: ‹Was ›ne Drecksau...'», meint Lombardi in der ersten Folge, die am 1. September bei «Audio Now» erschienen ist. «Und ich dachte mir nur so: ‹Was für ein arrogantes Arschloch.› [...] Ziemlich arrogant mit deiner Sonnenbrille und deinen Socken bis zu den Knien», kontert Laura Maria. Der Sänger gibt dann auch zu: «Ich habe mir zum Ziel genommen, dass ich die mir klarmache [...] und ich war mir so sicher, dass ich es schaffen werde.»