Pietro Lombardi über Vorfall: «Mein Verhalten war beschämend»

Pietro Lombardi: «Und ich bin alles, aber nicht stolz darauf»

Lombardi erklärt weiter: «Das einzige Beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Und ich bin alles, aber nicht stolz darauf.» Er habe sich bei seiner Verlobten entschuldigt. Zudem stellt er klar: «Ich habe meine Frau niemals geschlagen.» Dass Laura im Krankenhaus gewesen sei, sei reine Routine in derartigen Situation. Als sie die Klinik verlassen hat, sei «alles okay» gewesen. Die Angelegenheit wolle er aber nicht schönreden, «denn ich war ein richtiges Arschloch». Seiner Partnerin habe er versprochen, «dass ich an meinen Problemen arbeiten werde». Ausserdem wolle er versuchen, seine Emotionen besser in den Griff zu bekommen. «Mein Verhalten war beschämend», wiederholt Lombardi an späterer Stelle und entschuldigt sich noch einmal bei seiner Verlobten.