Pietro Lombardi und Laura: Diese Szenen machen die Fans glücklich

Das sagt Pietro Lombardi zu einem möglichen Liebes–Comeback

Vor wenigen Tagen sorgte bereits eine Aussage von Lombardi über seine Ex–Partnerin für Aufsehen. Ein Liebes–Comeback schliesst er offenbar nicht aus. Auf eine Frage, ob es dazu kommen könne, antwortete er laut RTL im «Punkt 12»–Interview: «Die Frage ist schwer zu beantworten. Wir waren ja fünf, sechsmal getrennt. Aber der grösste Wunsch von mir als auch von ihr war immer eine Familie zu sein und auch zu bleiben.» Seine endgültige Antwort liess er offen: «Man weiss nie, was die Zukunft bringt.» Und im Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» gab er kürzlich zu: «Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch.» Sofort ergänzte er: «Aber wir sind halt nicht zusammen.»