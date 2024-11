Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schieben ihre Hochzeit auf

Zukunftspläne von Pietro Lombardi

Neben den Renovierungsarbeiten und der Taufe steht für Lombardi im Februar eine Tournee an. Wie er vor zwei Wochen erklärte, werde es «die letzte Pietro–Lombardi–Tour sein, für die nächsten Jahre». Seine Zukunft bei «Deutschland sucht den Superstar» ist dagegen unklarer. Nachdem eine Auseinandersetzung zwischen dem Paar an die Öffentlichkeit gelangte, berichtete die «Bild»–Zeitung, der Rapper Bushido (46) werde den Platz des «DSDS»–Juroren in der nächsten Staffel einnehmen. Auf Instagram erklärte Lombardi jedoch, dass er «vielleicht» doch erneut in der Show zu sehen sei.