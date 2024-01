Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa werden wieder Eltern

«Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading», schreiben sie zu einem Video, in dem ein paar rosafarbene Tulpen, ein Polaroid von dem Ultraschallfoto der 28–Jährigen sowie zwei kleine Schuhe mit der Aufschrift «Mum» und «Dad» zu sehen sind. Weiter schreiben die beiden: «Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen.»