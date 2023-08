Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wollen bald ein zweites Baby

Pietro Lombardi glaubt, dass auch sein drittes Kind wieder ein Junge wird

Beim Sephora Summer Club in Monheim enthüllte Laura Maria Rypa: «Wir sind ja nicht abgeneigt, noch ein weiteres Kind zu bekommen.» Zum Zeitplan gab sie sich erst entspannt: «Also wir lassen es offen... wir sind jetzt nicht so: Ah, okay, wir müssen jetzt ein Baby bekommen.» Doch dann schob sie noch mit einem Grinsen hinterher, dass Leano womöglich doch schon recht bald grosser Bruder wird: «Mit der Familienplanung wird's nicht mehr lange dauern.»